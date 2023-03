AR. Diretor do SNS diz que listas de espera aumentaram porque procura cresceu mais de 20%

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) disse, esta quarta-feira, que as listas de espera têm aumentando no serviço público porque a procura cresceu mais de 20%, enquanto a produção subiu entre 8% e 10%.

"A procura tem aumentado de forma extremamente expressiva", sublinhou Fernando Araújo, ouvido hoje na Comissão Parlamentar da Saúde, na Assembleia da República, a pedido do PCP e do Chega.

Fez questão de salientar o esforço dos profissionais em aumentar a produção, adiantando que em janeiro as consultas médicas hospitalares subiram 8% e cirurgias 15%, quando comparadas com os valores de janeiro do ano passado.

Segundo o responsável, foram realizadas 1.226.000 consultas hospitalares e 71.682 cirurgias, um "recorde de sempre" na produção, números, no entanto, que reconheceu não serem suficientes.

"Significa que temos de avançar de forma profunda na autonomia das decisões, com responsabilidade e prestação de contas", acrescentou.

A escassez de recursos foi reconhecida por Fernando Araújo como uma das grandes vulnerabilidades do SNS, mas, segundo o mesmo, o número de profissionais tem vindo a aumentar.

"Se me pergunta se chegam? Não chegam, precisamos de mais e precisamos sobretudo de modelos e formas de organizar os recursos humanos", disse o diretor executivo do SNS, assumindo que "um dos grandes desafios" é precisamente "mudar a forma de gerir os recursos humanos".