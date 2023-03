EUA. Neve faz teto de centro comercial colapsar

O telhado de um centro comecial em Duluth, no Minnesota, colapsou na terça-feira devido à quantidade de neve que lá se encontrava.

O acidente ocorreu pelas 9h00 locais, quando vários trabalhadores se encontravam a tentar limpar aquela estrutura, antes de o centro comecial abrir.

No interior do edifício, encontravam-se apenas alguns funcionários mas não foram registados feridos.

Já esta quarta-feira, o edifício encontravam-se fechado.

O departamento de bombeiros de Duluth adiantou, através de um comunicado partilhado no Facebook, que, inicialmente, houve "uma fuga de gás que ocorreu ao mesmo tempo que o colapso, e que foi contida rapidamente" pelas autoridades. Desse modo, por razões de segurança, o fornecimento de gás e água foram cortados.

