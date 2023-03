TAP. Christine Ourmières-Widener tem dez dias para se pronunciar sobre demissão

Christine Ourmières-Widener, a ainda CEO da TAP, tem 10 dias úteis para se pronunciar sobre a sua a sua demissão, anunciadas no dia 6 de março pelo ministro das Finanças, anunciou esta terça-feira a companhia aérea.

A TAP, em comunicado enviado à CMVM, a informa que recebeu um ofício da Direção-Geral do Tesouro e Finanças a comunicar a decisão do Estado de demitir Ourmières-Widener e o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja.

De acordo com a nota, “os referidos membros do órgão de administração dispõem do prazo de pronúncia em sede de audiência prévia de 10 (dez) dias úteis, findos os quais será adotada a decisão final nesta matéria, por via da correspondente deliberação do acionista”.

Até lá, adianta ainda o documento, tanto Ourmières-Widener como Manuel Beja "permanecem em funções, continuando o órgão de administração, no seu conjunto, a assegurar a normalidade das atividades empresariais da TAP e o pontual cumprimento das respetivas obrigações".