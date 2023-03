FC Porto fora da Liga dos Campeões

O FC Porto empatou 0-0 com o Inter de Milão e está fora da Liga dos Campeões. Os italianos passaram aos quartos de final devido à vitória em casa na primeira mão por 1-0.

O jogo, que teve lugar no Estádio do Dragão, não contou com Pepe, uma baixa peso na equipa de Sérgio Conceição, assim como João Mário e Otávio.

Os azuis e brancos tiveram algumas oportunidades durante a partida, mas não conseguiram chegar ao golo.

O FC Porto despede-se assim da liga milionária, que poderia ter dois clubes portugueses pela primeira vez nos quartos de final.

O Benfica é a única equipa portuguesa ainda presente na competição.