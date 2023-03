Nélson Évora garante que foi mal interpretado na polémica com Pablo Pichardo

Nélson Évora recorreu às redes sociais, esta terça-feira, depois da polémica com Pedro Pablo Pichardo, para dizer que as palavras que proferiu quanto ao processo de naturalização do luso-cubano, foram mal interpretadas.

"Fiz questão de parabenizar o trabalho do atleta Pablo Pichardo e foquei a importância de haver sucessores no atletismo”, começou Évora.

“Apesar de mal interpretado, aquilo que quis frisar com a questão das nacionalidades é que todos os atletas, nas mesmas circunstâncias, merecem as mesmas oportunidades para representar Portugal”, garantiu Nélson.

Acrescentando ainda que tem "vários amigos numa situação de espera de nacionalidade, pelo que o foco é para que não se esqueçam dos outros atletas que honrosamente possam e queiram representar Portugal. Apelei à necessidade de uma política de desenvolvimento das modalidades e do atletismo em Portugal, sublinhando a importância da formação da cultura desportivas escolar para contribuir para o sucesso do desporto em Portugal".

"Por fim, respeito o trabalho da comunicação social, mas não deixo de ficar triste por, numa entrevista sobre a minha carreira, terem dado ênfase e uma pequena parte, não respeitando a mensagem no seu todo", terminou o atleta.

Em entrevista à rádio Observador, Évora disse que a nacionalidade portuguesa de Pablo Pichardo foi comprada pela Federação Portuguesa de Atletismo que, já veio a público negar as acusações de Nélson Évora e considera ser “intolerável”.