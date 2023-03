Alemanha. Menina de 12 anos morta à facada por outras duas

Uma menina, de 12 anos, foi esfaqueada até à morte por outras duas, de 12 e 13 anos, no fim de semana, na Alemanha.

Luise desapareceu no sábado, perto da cidade de Freudenberg, sem ninguém saber do seu paradeiro. Os pais, que estranharam a filha não chegar a casa, ligaram para as autoridades competentes, cerca de três horas depois do seu desaparecimento. Foi encontrada morta no dia seguinte, numa floresta perto de casa.

O chefe da polícia de Koblenz, Florian Locker, disse em conferência de imprensa que as autoras do crime são duas crianças, que confessaram o assassínio, acrescentando que as três se conheciam.

"A menina morreu em consequência de vários ferimentos de faca e perda de sangue", acrescentou Mario Mannweiler, procurador de Koblenz.