Haitong Bank triplica lucros para 11,2 milhões de euros

O Haitong Bank - antigo BES Investimento - revela que o resultado líquido conseguido, tendo em conta os 3,6 milhões alcançados em 2021, confirma "a consistência de resultados positivos no difícil período de 2020-2022".

Depois de um 1.º semestre de 2022 "marcado pela incerteza", a atividade do Banco registou uma recuperação durante o 2.º semestre, "com a contribuição das áreas de Fixed Income e M&A, resultante do ressurgimento da atividade de renda fixa no Brasil e do aumento da atividade com clientes chineses", explica.

O banco sublinha ainda que a sucursal de Macau e o escritório de representação em Paris, aberto recentemente, registaram "uma contribuição importante" para a criação de novos negócios.

O produto bancário total alcançou os 74 milhões de euros, o que representou uma queda homóloga de 17% face aos 89 milhões de euros de 2021.

Os custos operativos subiram para 61 milhões de euros, refere o Haitong Bank, acrescentando que "o estrito controlo" dos custos permitiu que o banco alcançasse um resultado operacional de 13 milhões de euros em 2022, apesar da descida da receita líquida.

O ativo total cresceu 24%, para 3,4 mil milhões de euros e a carteira de crédito aumentou 24% face a dezembro de 2021, atingindo 772 milhões de euros.

O Haitong Bank refere ainda que tomou medidas adicionais para diversificar as suas fontes de financiamento, aumentando a maturidade do passivo e reduzindo o seu custo.