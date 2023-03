Receita: Ovos turcos "Çilbir" com iogurte grego

Conhecida pelas misturas de diferentes estilos, entre eles a culinária mediterrânea, a culinária do Magreb e a cozinha árabe, na realidade uma harmoniosa combinação de várias culturas.

As especiarias aromáticas são usadas em abundância. Entre elas a harissa, sumagre, cardamomo e Za'atar e sem dúvida esta fusão de estilos, sabores e especiarias são as razões do meu fascínio.

Esta receita é simples, conhecida como “Çilbir“ e tem como protagonistas dois ingredientes simples e comuns o ovo e o iogurte. Perfeita para comer a qualquer hora apesar de estar associada ao pequeno-almoço.

A mistura pode até é inusitada, mas funciona na perfeição e vale a pena tentar.

Ovos turcos "Çilbir" com iogurte grego

Ingredientes

2 ovos caseiros

300g de iogurte tipo grego sem adição de açucares

1 c. chá de paprika fumada

½ dente de alho

Azeite virgem (a receita original pede manteiga)

½ - 1 c. chá de flocos de malagueta seca

2 - 4 c. sopa de mistura de evas aromáticas (usei coentros, manjericão roxo e cebolinho)

pão rústico torrado opcional

Pimenta-preta

Sal qb

pão rústico torrado - opcional

Método

Picar o alho e misturar com o iogurte. Temperar com sal e pimenta-preta a gosto e dividir entre dois pratos.

Levar o azeite a aquecer, acrescentar a paprika e os flocos de malagueta seca e misturar com cuidado para não queimar. Retirar do fogo e reservar.

Eu optei por 'estrelar' os ovos em água, até porque escalfar na perfeição depende de vários fatores inclusive do estado do espírito.

Colocar ovo sobre o iogurte e regar com azeite. Finalizar com um pouco mais de pimenta e servir com pão rústico.