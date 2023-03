Gary Lineker regressa ao "Match of the day" após suspensão

Gary Lineker antigo futebolista e coordenador do Programa 'Match of the day', regressa à BBC este fim de semana após ter sido afastado por comentários nas redes sociais comparando as políticas de imigração do Reino Unido e o estilo de comunicação às mesmas ideias e discursos da Alemanha Nazi.

O diretor geral da BBC Tim Davie "pediu desculpa" pelo inconveniente causado reconhecendo que foi um "período difícil para os funcionários, anunciantes e, mais importante, as audiências".

Davie diz que a BBC, "pede desculpa por isto. A potencial confusão causada pelas áreas cinzentas do guia da BBC para as redes sociais que foi introduzido em 2020 é conhecido". O mesmo garante uma revisão ao guia de redes sociais, mais especificamente em como este impacta "freelancers fora das notícias".

Gary Lineker, numa declaração conjunta com Tim Davie, garante que está feliz pois "encontraram um caminho em frente". O antigo futebolista apoia esta revisão e está "ansioso para voltar ao ar". Davie reforça ainda que Lineker é uma "parte importante da BBC" e que está ansioso para que "ele apresente o programa no fim de semana".

Lineker foi afastado da BBC devido a críticas feitas ao governo do Reino Unido e à sua política de imigração. Os comentários terão sido feitos na sua página de twitter. O apresentador considerou as políticas "para além de horríveis" e equiparou-as ao "que era feito na Alemanha durante a década de 30".

Após ter sido afastado seguiu-se um boicote por parte dos colegas do seu painel como Ian Wright, Alan Shearer e Micah Richards. Estes recusaram-se a realizar os seus programas defendendo "Solidariedade" com Lineker.