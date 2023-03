GNR procura idosa de 74 anos desaparecida em Almodôvar

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a efetuar buscas para localizar uma idosa de 74 anos, desaparecida no concelho de Almodôvar, em Beja. Os Bombeiros estão a apoiar esta operação.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou à Lusa que o desaparecimento da mulher foi comunicado à GNR às 18:40 de domingo.

“A GNR iniciou logo as buscas no domingo e hoje de manhã é que solicitou o apoio dos bombeiros”, acrescentou a mesma fonte.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, contactada pela Lusa, revelou que “a senhora terá desaparecido por volta das 13:00” de domingo, no sítio da Carvalhosa, na freguesia de Santa Clara a Nova e Gomes Aires, no concelho de Almodôvar.

Para o local foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por oito veículos, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.