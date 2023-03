Três detidos em flagrante por vários furtos de metais não preciosos na Mealhada

A GNR deteve dois homens e uma mulher, entre os 33 e os 46 anos, nos dias 2 e 9 de março, por furto de metais não preciosos, em duas operações distintas, na localidade de Luso, no concelho da Mealhada.

Na sequência de vários furtos de metais não preciosos ocorridos na linha da Beira Alta, os militares do Posto Territorial da Mealhada decidiram reforçar o patrulhamento na zona e como resultado, numa primeira situação, no dia 2 de março, foi detido um homem de 46 anos quando estava a furtar metais não preciosos. Foram ainda apreendidos, uma viatura, um telemóvel e cobre no valor estimado de 9 174 euros.

Na segunda ação, no dia 9 de março, os militares da Guarda apanharam em flagrante “os dois suspeitos quando furtavam diverso material de cobre nas imediações da linha”. Os suspeitos foram detidos e foi ainda apreendida uma viatura, dois telemóveis e cabos de cobre num valor estimado de 4 mil euros.

Os três detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Mealhada.