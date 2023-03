Reestruturação do SEF concluída até ao início de abril

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, disse esta segunda-feira que a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai estar concluída entre o final de março e os primeiros dias de abril, garantindo assim a presença de polícias nos aeroportos.

Em declarações aos jornalistas, à margem da partida de uma missão da Guarda Nacional Republicana (GNR) para Itália para apoiar as autoridades italianas no controlo das fronteiras europeias, o ministro afirmou que o processo está a decorrer e que estão a ser cumpridos os prazos, sublinhando que a reestruturação estará finalizada "entre o fim do mês [de março] e o princípio de abril".

Em relação à alegada falta de polícias nos aeroportos nacionais, o José Luís Carneiro afirmou que há mais polícias hoje do que em 2019 e que esse "é um dado objetivo".