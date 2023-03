Garcia de Orta. Equipa de enfermagem pede escusa de responsabilidade

A equipa de enfermagem do Serviço de Medicina III do Hospital Garcia de Orta, em Almada, pediu esta segunda-feira exclusão de responsabilidade por falta de profissionais para assegurar a qualidade e a segurança dos utentes.

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (OE), o documento é assinado por 24 profissionais, a equipa completa, que denunciam "a situação em que o serviço se encontra, com défice grave de recursos humanos, com a totalidade do serviço ocupado e doentes em maca nos corredores".

"A equipa de enfermagem afeta ao Serviço de Medicina III não consegue, neste momento, assegurar a prestação de cuidados durante todo o período de funcionamento sem que isso represente um aumento significativo do trabalho suplementar", lê-se num comunicado divulgado pela ordem, que adianta ainda que "só desta forma se tem conseguido assegurar a dotação de uma equipa onde faltam, pelo menos, oito enfermeiros".

A OE sublinha ainda que, no final de fevereiro, alertou o Ministério da Saúde e o Conselho da Administração para o que se estava a passar.