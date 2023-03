Naufrágio de navio com traficantes ao largo de San Diego faz pelo menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência de um naufrágio de uma embarcação que, alegadamente, transportava traficantes e se aproximava de uma praia em San Diego, na Califórnia. As autoridades acreditam ainda que estão desaparecidas sete pessoas.

No final do dia de sábado, uma mulher que se encontrava numa das duas embarcações que faziam esta travessia ligou para o número de emergência dos Estados Unidos, a dar conta de que um dos barcos tinha verido devido à ondulação ao largo da praia Blacks Beach, contou à Associated Press (AP) o suboficial da Guarda Costeira americana Richard Brahm.

"A mulher que ligou disse que o barco que virou teria 15 pessoas a bordo, mas que isso seria apenas uma estimativa", afirmou.

Entretanto, já foram retirados da água pelos bombeiros de San Diego e pela Guarda Costeira oito corpos, mas o nevoeiro dificultou as buscas por mais vítimas.

O responsável adiantou ainda que não se sabe se há feridos entre os passageiros da sua embarcação ou se foram intercetados pelo controlo de fronteiras, sendo também desconhecida a nacionalidade dos passageiros ou se foi feita alguma detenção.