Morreu Alexandre Patrício Gouveia

O gestor e político Alexandre Patrício Gouveia morreu este domingo aos 70 anos, revelou o grupo empresarial El Corte Inglés, que o administrador presidia em Portugal.

Segundo o comunicado da empresa Alexandre Patrício Gouveia morreu “vítima de doença prolongada”.

“O velório decorre amanhã na Basílica da Estrela entre as 18h e as 22h, sendo que às 20h está prevista uma missa. A missa de funeral realiza-se terça-feira pelas 13h, também na Basílica da Estrela”.

Alexandre Patrício Gouveia foi adjunto para os assuntos económicos, nos anos no gabinete do então primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), e adjunto do ministro do Comércio, Álvaro Barreto (1983-1984).

Irmão de António Patrício Gouveia, ex-chefe de gabinete de Sá Carneiro e também vítima mortal do acidente Camarate, e de Teresa Patrício Gouveia, ex-ministra do Ambiente de Cavaco Silva e dos Negócios Estrangeiros de Durão Barroso.