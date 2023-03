Texas. Homem processa amigas da ex-companheira que a ajudaram a abortar

Um homem está a processar três amigas da ex-mulher por estas a terem, alegadamente, ajudado a obter medicamentos para abortar, violando assim a lei estadual do Texas, nos Estados Unidos da América (EUA).

A notícia foi avançada pela NBC News, que escreve que o procesos de homicídio culposo deu entrada na quinta-feira.

O homem, Marcus Silva, incluiu no processo fotografias para apoiar as suas alegações, estando a sua ex-companheira isenta de responsabilidade.

O casal ter-se-á divorciado em fevereiro mas em julho, quando ainda eram casados, a mulher engravavidou.

Não se sabe o que terá levado a mulher a querer interromper a gravidez mas, segundo mensagens trocadas com as amigas, ela já estava a planear deixar o marido: "Se eu lhe dissesse antes, o que não estou a dizer, ele usaria isto como (uma forma) de tentar ficar comigo", lia-se numa das mensagens enviadas.

As mulheres estavam a discutir várias hipóteses para realizar um aborto no Texas, apesar de existirem leis que restringem a prática no estado, ou de viajarem até outro estado para o fazer.

Uma das amigas terá falado acerca de medicamentos que podiam ser tomados em casa, em segurança, para o aborto - mifepristona.

A ex-companheira de Marcus Silva agradeceu às amigas a sugestão e mostrou-se disposta a tomar o medicamento, tendo mais tarde esse processo sido levado a cabo.