Casa de Luís Filipe Vieira à venda no e-Leilões

Uma casa que foi arrestada ao antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira no âmbito do proecesso de dívidas ao Novo Banco está à venda no site e-Leilões, com um valor mínimo de 390.222,25 euros, tendo o valor de abertura da licitação sido de 229.542,50 euros.

A casa fica na zona da Marisol, em Correios, e é descrita na caderineta predial como o T5, com oito assoalhadas, que "apresenta um mau estado de conservação exterior, sendo o estado de conservação interior semelhante".

Em causa estarão dívidas da Promovalor, empresa do benfiquista, ao Novo Banco, no valor de cerca de 7,5 milhões de euros.

Além da casa que agora se encontra para Leilão, foram ainda arrestadas 3,28% das ações da SAD do Benfica.

Apesar de Luís Filipe Vieira ter contestado a penha ao Tribunal da Relação de Lisboa, não lhe foi dada razão.