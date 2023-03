Arsenal joga com descontos

Por João Sena

O Arsenal ultrapassou mais um obstáculo com um golo obtido nos descontos, vitória (3-2) sobre o Bournemouth, e manteve a vantagem sobre o Manchester City. Na próxima jornada, os gunners vão jogar com o Fulham, treinado por Marco Silva, um dérbi de Londres para seguir com atenção. O City tornou fácil o jogo frente ao Newcastle (2-0), com Bernardo Silva a marcar o segundo golo, e continua na luta pela revalidação do título inglês. O Manchester United, terceiro classificado, foi esmagado pelo Liverpool naquela que foi a derrota mais pesada dos red devils desde 1930, e atrasou-se ainda mais.

Quando menos se esperava, o Nápoles, líder destacado da Serie A italiana, perdeu em casa frente à Lazio (0-1), mesmo assim lidera com 15 pontos de avanço sobre o Inter de Milão. A Roma de José Mourinho voltou aos triunfos e entrou nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que olha para o segundo lugar.

Na liga espanhola, mais uma escorregadela do Real Madrid, empate com o Betis, deixou o Barcelona mais tranquilo na frente.

Na liga francesa, os dois primeiros ganharam, com o PSG dar mostras de retoma, após um período de maus resultados que ameaçaram a sua liderança.