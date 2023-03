Benfica europeu marca que se farta

Por João Sena

Não é todos os dias que se fecha uma eliminatória da Liga dos Campeões com uma goleada (5-1), mas o Club Brugge ajudou e muito à festa encarnada no Estádio da Luz, que até teve DJ’s a puxarem pelos adeptos, e foram mais de 61 mil.

Os jogos dos oitavos de final foram um passeio para o Benfica, com vitória na Bélgica (2-0) e o amasso na Luz que valeu o apuramento, pelo segundo ano consecutivo, para os quartos de final da competição - há 54 anos que isso não acontecia. Com o apuramento, os encarnados já faturaram mais de 71 milhões de euros desde o inicio da liga milionária.

O Benfica está entre as oito melhores equipas da Europa e vai ter, seguramente, uma tarefa mais complicada na fase seguinte, sabendo-se que Chelsea, Bayern de Munique e Milan estão entres os possíveis adversários.

Na próxima semana são apuradas as restantes quatro equipas, e até há a possibilidade de um escaldante Benfica-FC Porto para a Liga dos Campeões, caso os azuis e brancos eliminem o Inter de Milão de Rafael Leão e companhia.

O jogo frente ao frágil Club Brugge, que despediu o treinador no dia seguinte, confirmou um Benfica de cariz atacante, com seis vitórias, dois empates e 23 golos marcados - é até ao momento o melhor ataque da prova. A confiança é, por isso, grande. «A equipa foi fantástica, mostrou muita confiança e qualidade. Com foco, motivação e o apoio dos adeptos vamos tentar ganhar para chegar às meias-finais», disse Roger Schmidt. Sobre o possível adversário nos quartos de final, o treinador do Benfica foi pragmático: «Nesta fase temos sempre adversários muito bons. Não tenho preferência, jogaremos contra quem vier».

O jovem João Neves fez o primeiro jogo europeu no Estádio da Luz e mostrou enorme confiança. «Os outros é que podem ter o azar de jogar contra nós, porque somos uma equipa que pratica um futebol fantástico, é por isso que estamos nos quartos de final», afirmou o médio benfiquista, de 18 anos.

Nos outros jogos, o Bayern de Munique, com João Cancelo em campo, voltou a vencer (2-0) o PSG de Messi e Mbappé (Neymar está lesionado), e garantiu o apuramento. A equipa das ‘estrelas’ de Paris, onde estavam Danilo, Nuno Mendes e Vitinha, caiu perante os ‘operários’ de Munique, em mais um falhanço dos milionários do PSG. Convém lembrar que a equipa francesa defrontou o poderoso Bayern por culpa própria, pois na fase de grupos não soube, ou não quis, fazer contas e perdeu o primeiro lugar do grupo para o Benfica pela diferença de um golo! e no sorteio levou com os bávaros.

Com alguma surpresa, o Milan de Rafael Leão empatou em Londres (0-0) e eliminou o Tottenham, nem Porro salvou os spurs, que tinham perdido na primeira mão (0-1).