EUA. Encontrada com vida criança que foi raptada há cinco anos

Aranza Maria Ochoa Lopez, uma criança de oito ano que foi raptada pela sua mãe biológica há cincos anos, foi encontrada viva em fevereiro.

De acordo com a imprensa internacional, a criança estava com a mulher numa visita supervisionada, num centro comercial em Vancover, no estado norte-americano de Washington. A menor foi encontrada no México e já foi devolvida aos Estados Unidos.

A mãe biológica foi presa em setembro de 2019, tendo se declarado culpada em 2021 por de rapto.