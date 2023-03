Roberto Martínez incluiu Rafa na lista da seleção

Roberto Martínez revelou que tem uma lista de cerca de 200 jogadores, dos quais tem informação detalhada e está incluído o nome de Rafa Silva, que renunciou à Seleção Nacional em setembro do ano passado, por motivos pessoais, na altura em que Fernando Santos ainda era o selecionador.

O nome do extremo do Benfica aparece na lista de observações do treinador espanhol, num vídeo partilhado pela Federação Portuguesa de Futebol, onde se vê a rotina de Roberto Martínez.

A primeira convocatória para os jogos de qualificação do Campeonato da Europa de 2024, contra o Liechtenstein e o Luxemburgo era divulgada a 17 de março.

Outros nomes como Florentino Luís e Francisco Conceição, que nunca foram chamados à Seleção principal também constam dessa mesma lista.