Constituídos dois arguidos no caso do lar de Palmela encerrado por suspeita de maus tratos

Duas pessoas foram constituídas arguidas na sequência do encerramento de um lar clandestino em Palmela, na quinta-feira, por suspeita de negligência e maus tratos de pessoas idosas.

"Foram constituídas arguidas duas pessoas, mas as diligências prosseguem e não podemos excluir a possibilidade de haver mais arguidos no âmbito do processo", disse o diretor da PJ de Setúbal, à agência Lusa.

A investigação teve origem numa denúncia de negligência e maus tratos a idosos no lar ilegal, que, segundo o comunicado da PJ, estava instalado em “edifícios vocacionados para a atividade agrícola e que nada tem a ver com o funcionamento de um Lar”.

Na operação de buscas, levada a cabo após a denúncia, “foram identificados 27 idosos, alguns a necessitar de cuidados médicos, os quais foram encaminhados para unidades hospitalares”.