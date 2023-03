Detido homem que fugiu para França depois de matar outro em plena rua em Sintra

A Polícia Judiciária, localizou e deteve um homem, com 31 anos, por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, com recurso a arma branca.

“Os crimes ocorreram na noite de 29 de dezembro de 2022, quando a vítima, um homem de 52 anos, se encontrava no exterior do seu estabelecimento comercial”, explicou a PJ.

As circunstâncias em que ocorreu o incidente deram origem a uma sensação de insegurança no concelho de Sintra, por terem ocorrido na via pública, “sem que tivesse existido qualquer ação da vítima para com o agressor”.

As diligências realizadas permitiram recolher provas, contra o suspeito, que, tinha fugido para França depois dos factos.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.