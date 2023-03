Figueira da Foz. Enfermeiro e vigilante agredidos por grupo de quatro pessoas no hospital

Um enfermeiro e um vigilante do Hospital Distrital da Figueira da Foz foram agredidos, na passada quarta-feira, por um grupo de quatro pessoas.

O caso ocorreu pelas 19h00, nos serviços de urgência e os agressores estariam a acompanhar um homem que estava inconsciente, adianta a administração do hospital num comunicado acedido pelo jornal Observador.

O hospital explica que, "quando entraram nos serviços de urgência, subitamente, agrediram com violência o vigilante”, tendo este ficado com ferimentos graves.

De seguida, o grupo agrediu um enfermeiro, que, assim que soube que a Polícia de Segurança Pública (PSP) se estava a deslocar ao local, fugiu.

Além das agressões aos profissionais, foram “registados danos na cancela do estacionamento do parque do hospital”.

O Conselho de Administração do Hospital da Figueira da Foz manifesta-se “solidário” com os profissionais e garante que está a “promover todas as diligências necessárias para agir judicialmente contra os agressores”.

É ainda feito o apelo para que “todos os cidadãos respeitem o trabalho e a integridade física dos profissionais de saúde, bem como dos funcionários das empresas de segurança privada, que procuraram assegurar a ordem necessária para que os profissionais de saúde prestassem os cuidados necessários a quem recorre ao hospital”.