Prisão preventiva para homem suspeito de abusar sexualmente da enteada

Um homem, de 40 anos, foi detido em Aveiro por suspeitas da prática do crime de abusos sexuais contra a enteada, de 12 anos.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que, "através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Aveiro", identificou e deteve o homem, que terá abusado da menina várias vezes.

"Os indícios colhidos pela investigação, apontam no sentido de os abusos sexuais terem acontecido quando o detido coabitava com a vítima, até ao final do ano de 2022, tendo recentemente sido revelados pela criança, em contexto familiar".

Os crimes ocorreram numa localidade do concelho de Águeda, onde o suspeito aproveitava os momentos em que se encontrava sozinho com a menor "para a sujeitar a práticas sexuais de diversa índole".

O detido já tinha cumprido prisão efetiva pelo mesmo tipo de crimes e foi agora presente às autoridades judiciais competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.