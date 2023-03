Bob Dylan de volta a Portugal

O músico Bob Dylan vai regressar a Portugal em junho para três concertos no Porto e em Lisboa, com a digressão mundial “Rough and Rowdy Ways”, anunciou esta sexta-feira a promotora de eventos.

Os concertos , onde não são permitidos usar os telemóveis, serão no dia 2 de junho, no Coliseu do Porto, e nos dias 4 e 5 de junho, no Campo Pequeno, em Lisboa, segundo avança a promotora Everything is New na rede social Twitter.

Bilhetes serão colocados à venda no dia 15 de março às 10:00.