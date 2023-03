CP suprimiu 141 comboios até às 08h00

A Comboios de Portugal (CP) suprimiu 141 comboios dos 253 programados entre as 00h00 e as 08h00 desta sexta-feira, devido à greve de 24 horas dos maquinistas, de acordo com um balanço enviado pela empresa à agência Lusa.

Esta nova greve conta com serviços mínimos e convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), para contestar a última proposta de aumentos salariais de 51 euros.

Esperam-se "fortes impactos" na circulação, esta sexta-feira, e algumas perturbações nos restantes dias até dia 18, uma vez que os maquinistas não irão realizar serviços que durem mais de sete horas e meia.

O tribunal arbitral decretou serviços mínimos de cerca de 30% a nível nacional.