Jovem de 18 anos detido por matar outro em festa no Restelo

A Polícia Judiciária, identificou e deteve fora de flagrante delito, um português de 18 anos, pelas suspeitas da prática de dois crimes de homicídio qualificado, um consumado e outro tentado, ambos com recurso a arma branca, “cometidos sobre duas vítimas do sexo masculino, sendo a vítima mortal de nacionalidade portuguesa, com 19 anos de idade e a segunda de nacionalidade estrangeira, da mesma idade”, revelou a PJ em comunicado.

Os crimes ocorreram durante a madrugada de dia 1 de agosto de 2022, depois de uma festa na zona do Restelo, em Lisboa. Na sequência de confrontos físicos, já no final do evento, “começaram as agressões entre membros afetos a grupos de jovens, das quais resultaram esfaqueamentos muito graves nas vítimas, um deles fatal para uma das delas”, esclarece a autoridade.

As diligências efetuadas, ajudaram a conseguir informação e provas da prática dos crimes por parte de um jovem afeto ao grupo autodenominado “PKA” – um dos vários grupos de jovens afeto a um bairro residencial situado na periferia da cidade de Lisboa. “relativamente ao qual tem havido notícia de práticas criminosas graves contra a vida, contra a integridade física e ainda contra a propriedade com uso de violência física”, acrescenta a Polícia Judiciária.

O detido foi presente às Autoridades para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.