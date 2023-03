O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai estar no próximo dia 23 em Bruxelas, para um almoço com os membros do Conselho Europeu, apurou o Nascer do SOL junto de fonte da União Europeia. O encontro, que deverá ser oficialmente anunciado nos próximos dias, segue-se à terceira visita que o secretário-geral da ONUrealizou a Kiev.

António Guterres manteve esta semana novos encontros com o Presidente Zelensky na capital ucraniana, em nome da busca de «soluções para uma paz justa para a Ucrânia e para o Mundo» e em defesa da renovação dos acordos sobre cereais entre a Ucrânia e a Rússia. Guterres voltou a frisar que é de uma «importância crítica» a renovação dos acordos que permitam a exportação de cereais ucranianos e de alimentos e fertilizantes russos. Presidido pelo antigo primeiro-ministro belga Charles Michel, o Conselho Europeu é composto pelos chefes de Estado e de Governo dos países membros da União Europeia, cabendo-lhe definir as orientações e prioridades políticas da UE.