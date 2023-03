Alemanha. Tiroteio em Hamburgo faz pelo menos seis mortos

Um tiroteio na cidade de Hamburgo, na Alemanha, fez esta quinta-feira pelo menos seis mortos.

O ataque aconteceu, de acordo com a imprensa internacional, com mais do que um atirador, com o massacre a acontecer junto à igreja Jeová do bairro de Alsterdorf por volta das 21h00 locais.

O ataque também causou vários feridos e foi deixado um aviso aos moradores da cidade para que não saiam das duas casas, já que os atiradores estão em fuga.

"De acordo com informações iniciais, houve um tiroteio na igreja da rua Deelböge. Várias pessoas estão gravemente feridas, algumas estão mesmo mortas", disseram as autoridades alemãs.