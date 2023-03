Thierry Henry encantado com Gonçalo Ramos

Thierry Henry, lenda do futebol, ficou rendido à exibição de Gonçalo Ramos frente ao Club Brugge na 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e fez questão de elogiar o jogador nos comentários para a CBS Sports.

“O resultado nunca esteve em causa. João Mário passa a bola a Gonçalo Ramos e este faz o que melhor sabe fazer. Este miúdo está em alta e é da formação. Temos falado dos jogadores que o Benfica tem vendido. Gonçalo Ramos vai ser o próximo, acho”, sublinhou o antigo internacional francês.

Henry disse ter ficado admirado por Ramos não ter saído do Benfica no mercado de inverno: “Tem de fazer mais. Foi uma surpresa o que fez no Mundial. Penso que, se continuar assim na Champions e se o Benfica vencer o campeonato, podemos ter assunto para comentar".

Vários clubes da Premier League estão interessados em Gonçalo Ramos, mas em Espanha também se fala do interesse do Real Madrid no avançado.