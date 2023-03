Três jogadores do Benfica na equipa da semana da Champions

O Benfica tem três jogadores na equipa da semana da Liga dos Campeões, Rafa, Gonçalo Ramos e João Mário.

As exibições dos futebolistas na 2ª mão dos oitavos de final, na goleada por 5-1 frente ao Club Brugge, estiveram em destaque internacional.

Rafa marcou o primeiro golo das águias, Gonçalo Ramos bisou na partida e fez uma assistência, já João Mário marcou de penálti e assistiu.

Gonçalo Ramos recebeu 13 pontos e foi assim o jogador mais pontuado na equipa da semana.

O Bayern Muniqueé o clube mais representado, com quatro jogadores, o Chelsea empata com o Benfica com três jogadores e o Milan tem um representante.

O golo de Ramos concorre ao golo da semana na liga milionária e Rafa está nomeado para jogador da semana.