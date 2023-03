Já foram realojados metade dos idosos do lar Delicado Raminho

Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão, disse esta quinta-feira que 32 dos 61 utentes do lar Delicado Raminho, na Lourinhã, mandado encerrar pela Segurança Social, já foram recolocados em novas Estruturas Residenciais para Idosoo (ERPI).

A governante disse, em declarações à TSF, que 50% dos idosos que residiam naquele lar foram lá colocados pelas famílias e os restantes pela Segurança Social, na sequência do encerramento de outras respostas sociais ou por necessitarem de cuidados continuados.

Além disso, com vista a encerrar o lar o mais rapidamente possível, a Segurança Social está a ajudar as famílias a "encontrar outras alternativas, procurando soluções na zona da Lourinhã, no distrito de Lisboa e de Santarém".

Atualmente, há 2.512 lares licenciados, dos quais 2.000 têm acordos com a Segurança Social.