Greve da CP terá "especial impacto" esta sexta-feira

A Comboios de Portugal (CP) informou em comunicado, esta quinta-feira que espera perturbações na circulação por causa da greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), prevendo "especial impacto" na sexta-feira.

"Informamos que, por motivo de greve convocada pelo para o período compreendido entre as 00 horas do dia 10 de março de 2023 e as 23.59 horas do dia 17 de março de 2023, preveem-se perturbações na circulação, com especial impacto no dia 10 de março [sexta-feira], para o qual foram decretados serviços mínimos", lê-se na nota publicada no site da empresa.

A CP revela que, entre 11 e 17 de março, prevê-se "realização da maioria dos serviços regulares", mas "alguns comboios poderão ser suprimidos".

Os passageiros que “já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”, garante.

A Comboios de Portugal lamenta os “incómodos causados”.