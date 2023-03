Ricardo Salgado vai participar em estudo internacional para doentes de Alzheimer

O ex-banqueiro Ricardo Salgado foi admitido num ensaio de clínico internacional para doentes de Alzheimer.

O objetivo dos investigadores é avaliar o benefício de um medicamento experimental, escreve o Correio da Manhã, que, alegadamente, Salgado já toma.

Recorde-se que, no caso EDP, que envolve também Manuel Pinho, a defesa do antigo líder do BES já pediu uma perícia para comprovar o diagnóstico.

Os advogados defendem que o processo deve ser extinto, uma vez que Salgado, que sofrerá de demência, não tem a capacidade de prestar declarações em tribunal.