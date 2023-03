Costa Silva promete ser "inflexível" com "situações anómalas" no setor alimentar

O ministro da Economia prometeu ser “inflexível" com todas as situações anómalas no setor alimentar e adiantou que a ASAE vai iniciar uma nova operação, esta quinta-feira, aos híper e supermercados, com vista à fiscalização dos preços praticados,

"Vamos ser inflexíveis para com todas as situações anómalas que possam ocorrer", garantiu António Costa Silva, em conferência de imprensa no Ministério da Economia e do Mar.

Desde o segundo semestre de 2022, a ASAE realizou mais de 960 ações de fiscalização e hoje vai iniciar uma nova operação, em todo o país, com as suas 38 brigadas.