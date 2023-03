Novobanco. Lucro dispara para 560,8 milhões em 2022

O novobanco apresenta um resultado líquido de 560,8 milhões em 2022. Um aumento face aos 184,5 milhões registados no ano anterior, “resultado da execução da estratégia com foco no crescimento sustentado do negócio, sólida geração de receita e capital, não obstante a atual incerteza macroeconómica”, disse a instituição financeira.

A margem financeira totalizou 625,5 milhões, “reflexo da melhoria da taxa média dos ativos que mais que compensou o aumento do custo de financiamento, incluindo o custo das emissões de dívida sénior e a alteração das taxas de juro do financiamento TLTRO III”.

Em 2022 a taxa da margem financeira foi de 1,47%, enquanto o crédito a clientes (líquido) cresceu 0,9 mil milhões. Já as comissões de serviços a clientes ascenderam a 293,3 milhões, “com destaque para o desempenho da gestão de meios de pagamento, empréstimos e garantias em linha com a melhoria da atividade do Banco”.

O produto bancário comercial totalizou 918,8 milhões e o produto bancário ascendeu a 1.126,3 milhões de euros, incluindo o contributo positivo dos Outros Resultados de Exploração no valor de 183,6 milhões, derivado do processo de desalavancagem do portefólio imobiliário, que inclui a venda do edifício da atual sede.

Face ao controlo de custos e continuado investimento estratégico, o Cost to Income Comercial situou-se em 48,8% (2021: 47,7%), equivalente a 44,1% excluindo itens de natureza excecional. E os custos Operativos atingiram 448,4 milhões, equivalente a um aumento de 2,4% ajustado por itens de natureza excecional.

"“Em 2022 destaca-se o crescimento sustentado do negócio bancário em Portugal, a conclusão do processo de restruturação e a capacidade crescente de geração de receitas e capital. Este desempenho financeiro permite ao novobanco continuar a competir como um Banco sólido e independente, reforçando a sua missão de apoio às empresas e às famílias”, disse o CEO, Mark Bourke.