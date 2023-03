Real Madrid interessado em Gonçalo Ramos

O atleta do Benfica Gonçalo Ramos, de 21 anos, anda nas bocas no mundo, especialmente depois da vitória do clube por 2-0 frente ao Brugge.

Os órgãos de comunicação espanhóis garantem que o jovem não passa despercebido, tendo suscitado o interesse do Real Madrid.

Contudo, o Mundo Desportivo sublinha que não será fácil de conseguir o avançado, uma vez que este tem contrato com o Benfica até 2025 e que a clausúla de rescisão é de 120 milhões de euros.

Gonçalo Ramos é o melhor marcador do Benfica e, desde que se profissionalizou, já fez 21 golos e 8 assistências, em 33 jogos.