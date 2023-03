Vaga de calor extremo na Austrália

A Austrália está a enfrentar uma vaga de calor extremo em várias cidades do leste do país, com as temperaturas a ultrapassar os 40 graus.

As autoridades alertaram a população para os incêndios, já arderam vários hectares, mas podem surgir mais incêndios porque os termómetros não dão sinais de abrandamento.

A Nova Gales do Sul, cidade com mais habitantes no país, tem 33 fogos ativos.

Os meteorologistas avisam que as altas temperaturas se vão manter até ao fim da semana, acompanhadas de vento forte, o que vai dificultar ainda mais o combate aos incêndios.