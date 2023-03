Mau tempo mantém-se até quinta-feira

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, esta terça-feira, um aviso à população para o agravamento do estado do tempo até quinta-feira, com chuva e vento forte no continente, acompanhados de agitação marítima.

Numa nota, a ANEPC, com base na previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), avisa para a previsão de chuva em todo o território, por vezes forte no Minho e Douro Litoral, principalmente na madrugada e manhã de quarta-feira, passando gradualmente para aguaceiros a partir da tarde e podendo ser de granizo nas regiões norte e centro até ao final da manhã de quinta-feira.

Durante este período, está previsto vento forte predominante de sudoeste, mas mais intenso nas terras altas e na faixa costeira das regiões norte e centro.

A Proteção Civil alerta ainda para a possibilidade de inundações e cheias.