Adjunto de Amorim suspenso 34 dias por empurrar a Otávio na final da Taça da Liga

Adélio Cândido, treinador-adjunto de Rúben Amorim no Sporting, conheceu nesta terça-feira o castigo de 34 dias de suspensão, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação, por ter empurrado Otávio no final do jogo com o FC Porto.

Segundo o relatório da organização, a deliberação entende que Adélio Cândido infringiu o regulamento disciplinar. O incidente aconteceu na final da Taça da Liga, no passado dia 28 de janeiro, quando o adjunto do Sporting se desentendeu com Otávio, empurrando o jogador do FC Porto e sendo expulso pelo árbitro João Pinheiro.

O treinador-adjunto terá ainda de pagar uma multa de 960 euros.