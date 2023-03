Lucro da NOS cai 4% para 138,5 milhões

O lucro da NOS caiu 4% em 2022, face ao ano anterior, para 138,5 milhões de euros, um resultado que foi influenciado pelo “crescimento acentuado” das depreciações e amortizações, impactado pelo investimento e pela inflação.

“Os resultados sólidos que apresentamos, apesar da ligeira quebra em termos do resultado líquido recorrente, foram conseguidos num contexto muito desafiante, marcado pela inflação e pelos elevados níveis de investimento”, detalhou o CEO da NOS em comunicado.

Miguel Almeida acrescentou que, nesse ano, a NOS “realizou o maior investimento de sempre na sua história, o qual contribuiu para colocar Portugal na liderança europeia do 5G e para melhorar a qualidade do serviço prestado às famílias e empresas portuguesas”.

Nesse ano, as receitas consolidadas do grupo cresceram 6,3% para 1.521 milhões de euros e as receitas de telecomunicações progrediram 4,8% para 1.469 milhões de euros, “fruto do aumento do número de serviços em 4,6% para 10,8 milhões. Destaque para o crescimento de 7,2% nos serviços móveis, para 5,7 milhões”.

Já as receitas de cinema e audiovisuais aumentaram 33,7% para 89,6 milhões de euros. A operadora detalha que, nos cinemas, as vendas de bilhetes cresceram 81%, apesar de estarem ainda 32% abaixo dos números registados em 2019.

Por sua vez, o EBITDA – lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – consolidado evoluiu 5,4%, face a 2021, para 651,1 milhões de euros, com o EBITDA das telecomunicações a atingir 606 milhões, mais 5,5% que no ano anterior. “O negócio de cinemas e audiovisuais assistiu a uma evolução de 3,4% para 45,1 milhões de euros”, diz a NOS.

A operadora detalha que, no ano passado, realizou o seu “maior investimento de sempre”: 496 milhões de euros. Este valor representa 32,2% das receitas de telecomunicações, percentagem que excede de forma acentuada o rácio europeu, o qual, em 2021, se situou em 19,4%.

E acrescenta que “o negócio das telecomunicações, com especial destaque para a implementação da tecnologia 5G e para a expansão das redes de fibra ótica, absorveu 473 milhões de euros”. No final desse ano, a NOS chegava com a sua rede 5G a 249 concelhos, cobrindo 87% da população portuguesa, “ocupando, assim, uma clara posição de liderança nesta tecnologia”.

Já no que diz respeito à expansão da rede de fibra ótica, a operadora fala num “progresso assinalável”, uma vez que, no final do ano, chegava a cerca de 5,3 milhões de lares, mais 188 mil do que no final de 2021.