UEFA reembolsa adeptos do Liverpool após caos na final da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou, na manhã desta terça-feira, que irá reembolsar os adeptos do Liverpool que compraram bilhetes para a final da Liga dos Campeões do ano passado, uma vez que tiveram severas dificuldades no acesso ao Stade de France a 28 de maio de 2022, dia da final.

Esta decisão foi tomada na sequência das conclusões de um relatório redigido por uma comissão independente, devido aos incidentes que antecederam o jogo do Liverpool frente ao Real Madrid em Paris. A investigação imputou a responsabilidade à UEFA pelo caos que envolveu polícias e adeptos .

"Os reembolsos estarão disponíveis para todos os adeptos com bilhetes para os portões A, B, C, X, Y e Z, onde foram reportadas as circunstâncias mais difíceis. Além disso, todos os adeptos que, de acordo com os dados do controlo de acesso, não entraram no estádio antes das 19h00 (a hora originalmente marcada para o pontapé de saída) ou que não conseguiram entrar, de todo, também estarão ilegíveis para reembolso", lê-se no comunicado.

O relatório realça a má gestão nos acessos às entradas do estádio, a falta de planos de contingência e a atuação da polícia como os principais motivos que acabaram numa situação grave.

"Dados estes critérios, o programa especial de reembolso cobre todos os bilhetes vendidos pelo Liverpool para a final (19.618). Dada a natureza do processo original de venda de bilhetes, onde os adeptos do Liverpool compraram bilhetes ao Liverpool e não diretamente à UEFA, a UEFA pediu que o clube implemente os reembolsos, para garantir a proteção dos dados pessoais", acrescenta, o organismo.

Recorde-se que o Liverpool perdeu a edição passada da Liga dos Campeões contra o Real Madrid por 1-0.