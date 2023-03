Turquia. Áreas afetadas por sismos custarão mais de 94 mil milhões de euros

Serão precisos mais de 100 mil milhões de dólares (equivalente a 94 mil milhões de euros) para a reconstrução das aéreas da Turquia que foram afetadas pelos sismos de fevereiro.

A estimativa foi revelada esta terça-feira pela ONU, numa avaliação conjunta com o Banco Mundial, a União Europeia e do Governo da Turquia, explicou Louisa Vinton, representante para a Turquia do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

De fora ficou o financiamento necessário para a reconstrução das cidades sírias, também afetadas pelos terramotos, que mataram cerca de 46.000 pessoas só na Turquia.

"Já está claro que os danos materiais custarão mais de 100 mil milhões de dólares" a recuperar, disse a responsável.

A ONU estima ainda que pelo menos 6.000 pessoas na Síria tenham morrido.