Socialismo, Habitação e Desastre

O governo cansado que nos governa, leva já sete anos de (sobre)vivência. Dentro dos mais gritantes “inconseguimentos” dos socialistas, destacam-se a Saúde, a Educação e,

agora e sempre, a Habitação.

Nos últimos sete anos inverteu-se o ritmo de construção

e reabilitação de habitação para valores impensáveis.

Perante a inércia otimista do PS, o PSD apresentou as suas propostas e fez, em sete meses, o que o governo não fez

em sete anos.

O governo, à boa moda socialista, começou por responder com cosmética: eleva a secretária de Estado, que nada fez, à Ministra que “agora é que vai ser”.

Mas, finalmente, o “+Habitação” foi lançado e, com diferença de poucas semanas, temos agora dois modelos de respostas (urgentes e também de futuro) entre socialistas

e social-democratas.

Passaremos a ter em Portugal dois caminhos e dois projetos: o do PS, de cariz estatizante ou socialista com reminiscências comunistas e o do PSD, verdadeiramente social-democrata. E ainda dizem que as ideologias estão a ficar fora de moda…

E o que nos separa? Quase tudo…

O governo responde à crise que ajudou a criar com uma única solução: “+Estado, +Estado, +Estado”.

Com o programa “+Habitação” teremos o Estado proprietário, o Estado senhorio, o Estado inquilino, o Estado a fixar rendas, o estado a fazer obras e o estado a fazer (como que) suas as nossas casas vazias. Nem no PREC…

Mas há mais… o governo ameaça senhorios, inventa oferta de “habitação coerciva”(?), ignora o papel e experiência das autarquias e atropela as legítimas expetativas dos investidores de Alojamento Local, que só reclamam estabilidade fiscal e legal. E nem dá o exemplo, ao manter vazios e inúteis centenas de imóveis públicos!

Com preconceito, toma a medida cega de impedir em todo o território, o “golden visa”, sem alcançar as virtudes de levar este modelo aos territórios de baixa densidade, contribuindo assim para o tal reforço da coesão, que o governo apregoa, mas não promove.

Este não é o nosso caminho e o PSD apresenta o Programa “Novo Caminho para a Habitação” com três pilares de intervenção.

Em diálogo com os municípios, o primeiro é a Aceleração e aumento da oferta de habitação disponível e acessível, nomeadamente com simplificação de licenciamentos, reforço da fiscalização e flexibilização do uso do solo com destino habitacional, acompanhados de apoios fiscais e de menos custos administrativos. Igualmente propomos um ambicioso programa de recurso a imóveis públicos, bem como a apoio alargado aos vários momentos em que os jovens necessitam de alojamento e/ou habitação.

Não ignoramos a necessidade de apoiar em novo modelo as rendas de jovens e seniores mais desprotegidos pelas respostas do mercado e na urgência da resposta ao alojamento

de estudantes.

Por fim, queremos replicar modelos e exemplos virtuosos de uso dual das habitações ou apoio a arrendamento acessível.

Dois modelos. Duas respostas.

O PSD a construir a alternativa.

Vice Presidente da Grupo Parlamentar do PSD