Detido após ameaçar companheira com arma branca à frente da GNR em Paredes

Um homem, de 65 anos, foi detido em flagrante pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no passado dia 2 de março, por violência doméstica, no concelho de Paredes.

"No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde apuraram que a vítima, uma mulher de 63 anos, tinha sido injuriada e ameaçada com uma arma branca pelo suspeito, seu companheiro", lê-se no comunicado da GNR.

Durante a ação policial e já com militares presentes, "o agressor ameaçou a vítima, motivo que levou à sua detenção em flagrante".

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Lousada para conhecer as medidas de coação.