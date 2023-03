Governo não fez o trabalho de casa

O défice no parque habitacional é um problema com quase 50 anos, e é preciso não esquecer que nas últimas duas décadas o nosso país viveu três profundas crises: subprime em 2008, a crise da dívida pública em 2011 e a crise pandémica em 2020. Como se não bastasse, o nosso índice de construção decaiu nos últimos anos, fruto da incapacidade dos sucessivos governos de implementar reformas mais profundas neste sector, conjugadas com uma enxurrada burocrática que inviabiliza qualquer plano mais ambicioso. As pretensões do Governo já são conhecidas, e estão afixadas e em debate até dia 16 de março, o que implica fazer um compasso de espera, sem contar que algumas delas irão provavelmente parar ao Tribunal Constitucional.

Uma coisa é certa, era urgente fazer algo e o Governo está de parabéns porque teve essa iniciativa e coragem. Existem várias medidas que merecem aplauso porque visam dinamizar o aumento da oferta do número de casas e a redução do preço das rendas, mas ainda assim estas medidas foram, a meu ver, insuficientes e algumas delas mal comunicadas, dando a falsa ideia de que irá haver um assalto à propriedade privada, gerando uma enorme desconfiança nos investidores. Parece-me que o Governo não fez o devido trabalho de casa, e precipitou-se no que concerne aos investidores estrangeiros, nomeadamente, ao fim do programa dos Vistos Gold. Considero que as novas medidas serão insuficientes, pois excluem a criação de mais habitação nova. O mais estranho disto tudo é o mercado estar em alta e mesmo assim não encorajar os investidores a construir mais casas que fariam aumentar a oferta e consequentemente a baixar os preços, e porquê?

Nada funciona quando se impõem medidas que visam apenas proteger os mais vulneráveis. Como não se fez a devida separação, acaba por se passar a perceção errada, acabando por prejudicar quem mais investe, com o controlo da atualização das rendas, mais o aumento de impostos, etc., enquanto se “ampara” a vida a quem não paga

e não é responsável pelos seus créditos.

Os juros do crédito à habitação não param de escalar, estando neste momento acima dos 3,5%, acrescido do spread bancário, mas os senhorios que contrataram empréstimos para pagar o imóvel que colocaram no mercado de arrendamento, não podem aumentar a renda em mais do que 2%. Será que os privados vão passar a ser uma extensão da segurança social? Com estas medidas a única coisa que se provoca é o afastamento dos investidores e a diminuição do número de fogos, com o consequente aumento do preço de arrendamento. É verdade que já se deram vários pequenos passos assertivos para a resolução deste flagelo, mas o caminho é longo. Uma certeza tenho, nesta nova etapa, aqueles que mais sofrem com a atual conjuntura ficaram mais uma vez esquecidos, os jovens! Como broker da Remax, gostaria de dizer que a melhor forma de conquistarmos novos clientes é com entusiasmo, serviço e incentivos e não em amedrontá-los com um bastão!

