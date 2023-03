Sismo de magnitude 6 atinge sul da Filipinas

Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter atingiu esta terça-feira o sul das Filipinas. Não há registo de vítimas mortais, até agora.

O sismo ocorreu pelas 14h00 (6h00, em Lisboa), a poucos quilómetros do município de Maragusan, na província de Davao de Oro, na ilha de Mindanao, no sul do arquipélago.

Um porta-voz da agência de gestão de desastres de Maragusan disse à imprensa internacional que a instituição ainda está a verificar a veracidade de relatos de um aluimento de terras numa estrada.

"Não recebemos informações sobre outros danos ou vítimas, mas estamos a verificar as aldeias" ao redor de Maragusan, disse o funcionário.

"Os objetos tremeram no escritório [da agência], mas não houve danos", acresceu.