A minha paixão pela música leva-me a ser um cliente assíduo de espetáculos onde os artistas convidados me agradam, sejam concertos, eventos ou festas. Gosto de ir a um bom bar, discoteca ou festa, com uma acústica aprimorada e escolhas musicais que parecem tiradas do meu computador. Como se diz na gíria, adoro ir lá para a frente, sentir a emoção que quem está em palco quer passar e onde o som normalmente bate com mais intensidade. De estar no meio de pessoas que estão a sentir o mesmo que eu e apreciar o trabalho de quem está responsável por me dar música. É por isso que escolho cada vez mais os sítios onde vou pela programação, o que me podem acrescentar ou divertir num determinado espaço temporal. Admirar a construção que está a ser feita por quem está em palco, a emoção que empregam em cada momento, no fundo dar valor a quem preparou o que me está a ser apresentado e que é naturalmente fruto de um despender de horas que muitas vezes nem temos noção.

Uma vez que as aulas de piano que tive durante a minha juventude não me levaram a lado nenhum, nem tão pouco o gosto pela bateria que ainda conservo, acabei por adoptar como um dos hobbies da minha vida o passar música eletrónica como DJ. No fundo, um consubstanciar da tal paixão e uma forma da minha expressão muito mais do que um acalmar alguma frustração por não ter sido músico, porque nunca foi esse o caminho que escolhi. Esse tal hobbie levou-me a partilhar cabines com grandes nomes e a ter acesso a outras a solo, que me deram e dão imenso gozo. E é interessante entender os dois lados. O do público e de cliente mas também quem está do outro lado. Entender as horas que se passam, no caso de um dj, a ouvir músicas, a selecionar sets, a construir um caminho, uma viagem, que vai desde o momento em que se entra até terminar. A ansiedade antes de selecionar em sítios especiais e a preparação para esse momento.

É um luxo quando podemos passar música para um público que está alinhado com as escolhas de quem está na cabine, que vai para se divertir e com as pilhas carregadas para dançar do primeiro ao último minuto. É sempre um problema quando aquilo que passamos não é para os ouvidos de quem está à nossa frente ou mesmo se as pessoas estão num dia menos bom. São os sorrisos e os movimentos que nos explicam o que se está a passar à nossa frente mas também os chatos que nos aparecem com músicas nos telemóveis a pedir para passarmos esta ou aquela como se fossemos uma jukebox. Tudo o resto é a magia de quem seleciona as músicas e a sua técnica. Para que se perceba, as músicas para fazerem sentido e não se sentir que de uma para a outra o caminho é feito aos trambolhões precisam de estar alinhadas no seu tempo. Chamamos-lhe “BPM (beat per minute)” e não é mais do que o ritmo cardíaco da música.

Infelizmente nos dias que correm muitos djs recorrem à função de sincronizar os tempos para não terem chatices ou não passarem vergonhas. Eu ainda gosto de ouvir um dj a procurar a batida perfeita para uma escolha se sobrepor à outra. De sentir a ligeira imperfeição a transformar-se em perfeição, que tudo não é mecânico. A semana passada tive a sorte de ser convidado para tocar numa das minhas festas preferidas em Portugal. As “Purple Friday´s” na Estalagem da Ponta do Sol, na Madeira. Voltar a perceber porque é um luxo ter gente que dança e que sente à nossa volta, de ter amigos que vibram com as nossas escolhas, que dançam ao nosso lado com genuíno prazer. Que sentem cada ritmo e cada som igual a nós. E que nos entregam sorrisos que nos fazem sorrir numa simbiose única. É um prazer imenso poder dar música a quem adora dançar.