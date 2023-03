Ataque russo a Zaporijia faz pelo menos 13 mortos

Um ataque russo, no dia 2 de março, a um edifício residencial na cidade ucraniana de Zaporijia fez pelo menos 13 mortos, incluindo um bebé de oito meses.

"Dos escombros do edifício, os especialistas dos Serviços de Emergência do Estado recuperaram 13 corpos, um deles um bebé de oito meses", disse um edifício residencial na cidade ucraniana de Zaporijia, no sul da Ucrânia, segundo o Departamento de Situações de Emergência da região.

As autoridades disseram que conseguiram resgatar com vida 11 residentes, três gatos e um cão do edifício, e os serviços municipais removeram mais de 893 toneladas de destroços.

O ataque das tropas russas deixou ainda sete pessoas hospitalizadas, estando duas em estado grave, segundo o governador de Zaporijia.